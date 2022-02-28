Yeni sevgilisi Cemal Güzelci'den jet hızıyla ayrılan Hülya Avşar: Anormallik bende!
Hülya Avşar'ın 12 yıllık yalnızlığın ardından iş insanı Cemal Güzelci ile yeni bir aşka yelken açmasının heyecanı 24 saat sürdü. Avşar kızı jet ayrılığın nedenini açıkladı.
Yıllar süren aşk diyetini iş insanı Cemal Güzelci ile bozan, bir mekanda yakın pozlarının ortaya çıkmasıyla yeni aşkı magazine bomba gibi düşen Hülya Avşar, jet hızıyla başlayan aşkından jet hızıyla ayrıldı. 24 saat sürmeyen aşkta ayrılık nedenini muhabirlere açıklayan Hülya Avşar 'Anormallik bende, yalnızlığa alışmışım' diye yanıt verdi.
Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yıllar sonra aşk haberleriyle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda iş insanı Cemal Güzelci ile samimi şekilde görüntülenen Avşar, Maslak'taki bir mekanda konser verdikten sonra özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.
"Bende anormallik olduğu kesin, uyuşamadık": Geçtiğimiz günlerde 12 yıllık aşk orucu bozarak iş insanı Cemal Güzelci ile samimi şekilde görüntülenen Hülya Avşar, sessizliğini bozdu. İlişkisinin bittiğini söyleyen Avşar, "Bende anormallik olduğu kesin, uyuşamadık. Beni yalnız görmeye devam edin" dedi.
Konser çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü şarkıcı, özel hayatı hakkında "Tek bir kelime söyleyeceğim, hayatımda kimse yok" dedi.