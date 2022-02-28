Yeni sevgilisi Cemal Güzelci'den jet hızıyla ayrılan Hülya Avşar: Anormallik bende!

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yıllar sonra aşk haberleriyle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda iş insanı Cemal Güzelci ile samimi şekilde görüntülenen Avşar, Maslak'taki bir mekanda konser verdikten sonra özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.