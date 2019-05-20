Yeni sevgili yapmıştı Gülben Ergen Emre Irmak ile ilk kez görüntülendi
Burak Törer'le olan birlikteliğini sonlandıran Gülben Ergen, müzisyen sevgilisi Emre Irmak ile ilk kez birlikte görüntü verdi. Gülben Ergen'in yeni sevgilisi tip olarak eskilere benziyor.
Gülben Ergen aşk defterine yeni bir ismi daha kaydetti. Müzisyen Emre Irmak ile birlikte olan Ergen, bugüne kadar objektiflerden kaçmayı hep başarmıştı. Ancak bu kez öyle olmadı.
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Gazetecileri görünce aracına koştu: Ulus'ta bulunan bir mekanda akşam yemeği yiyen çift, çıkışta kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince koşar adımlarla araca yöneldi.
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Yakalanınca keyfi kaçtı: Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Ergen’in bir hayli keyifsiz olduğu gözlendi. Aynı araca binen ikili, daha sonra gazetecilere tekrar yakalanmamak için hızlıca evlerinin yolunu tuttu.
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"Bu konuları konuşmuyorum" demişti: Gülben Ergen, daha önce kendisine yöneltilen sevgilisi Emre Irmak ile ilgili soruları, "Bu konuları konuşmuyorum" diyerek yanıtsız bırakmıştı.
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