Yeni salgın! Korona bağlantılı 6 ülkede 100 çocukta görüldü acil uyarı geçildi
Koronavirüs bağlantılı çocukları hedef alan yeni bir salgın başladı. 6 ülkede 100 çocuğa kesin tanı konuldu. Covid-19 bağlantılı yeni sendromun, çocuklarda kalp ve damarlarda iltihaplanmalara neden olduğu İngiltere'de klinik deneylerle ispatlandı ve doktorlara acil koduyla uyarı geçildi.
Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle çocuklarda kalp ve damar hastalığı ortaya çıktığı iddiası İngiltere'de resmen doğrulandı. İngiltere, Fransa, Belçika'da başlayan yeni sendromun, çocuklarda kalp ve damarlarda iltihaplanmalara neden olduğu İngiltere'de klinik deneylerle ispatlandı ve doktorlara acil koduyla uyarı geçildi. Henüz koronavirüs şoku atlatılamadan yeni sendromun 6 ülkede 100'den fazla vaka ile yayılmış olduğu ortaya çıktı! İşte Kawasaki belirtilerine de benzeyen ancak Covid-19 bağlantılı yeni hastalığa ilişkin son dakika ayrıntıları...
Şu ana kadar bilinen vaka sayısı 100
Kawasaki hastalığına benzeyen belirtiler gösteren yeni sendromda, şu ana kadar bilinen vaka sayısı 100'e yaklaştı. Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen ve aralarından İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen yeni bir sendromun, yeni tip koronavirüse (Covid-19) bağlı olmasından endişe ediliyor.
Ateş tansiyon, kızarıklık belirtileri
Varlığı, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) doktorlara yolladığı bilgi notuyla kamuoyuna yansıyan sendrom, çocuklarda kendisini yüksek ateş, düşük tansiyon, kızarıklık ve solunum güçlüğü gibi belirtilerle gösteriyor.
Kalp ve damarları etkiliyor
Kalbi ve damarları etkileyen sendrom, benzer belirtilerle bilinen Kawasaki hastalığına benzetilirken, hastaların bir kısmında koronavirüs tespit edilmesi, yeni sendromun mevcut salgınla bağlantılı olabileceği kuşkusunu beraberinde getirdi.