Yeni salgın! Korona bağlantılı 6 ülkede 100 çocukta görüldü acil uyarı geçildi

Şu ana kadar bilinen vaka sayısı 100

Kawasaki hastalığına benzeyen belirtiler gösteren yeni sendromda, şu ana kadar bilinen vaka sayısı 100'e yaklaştı. Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen ve aralarından İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen yeni bir sendromun, yeni tip koronavirüse (Covid-19) bağlı olmasından endişe ediliyor.