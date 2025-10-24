Yeni salgın iki can aldı! Hızla yayılıyor en çok çocukları etkiliyor
Anadolu Ajansı
Almanya'da E. Coli (STEC) bakterisi kaynaklı salgında 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Robert Koch Enstitüsü'ne göre özellikle 10 yaşın altındaki çocuklar mevcut salgından daha fazla etkileniyor.22 Ekim itibarıyla salgında 183 vakanın tespit edildiği bildirildi.
Robert Koch Enstitüsünün (RKI) yayımladığı rapora göre, bir erkek çocuk ile bir kadının E.Coli salgınında öldüğü ifade edildi.
Söz konusu iki kişinin, E. Coli bakterisine bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Ayrıca yine 90 yaşında bir kişinin salgınla bağlantılı olarak hayatını kaybettiği ancak vakanın tam olarak teyit edilmediği belirtildi.
EN FAZLA ETKİLENEN ÇOCUKLAR
RKI'ya göre özellikle 10 yaşın altındaki çocuklar mevcut salgından daha fazla etkileniyor.
