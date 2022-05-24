Yeni salgın geliyor büyük tehlikeler kapıda: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları
Yaptıkları çarpıcı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova, Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün Merkür geri giderek Boğa burcuna geçiyor, retronun bir kısmını bu burçta devam edecek... 5 hazirana kadar artık finansal konularda, alış -verişlerde, ödemelerde, yatırımlarda, toprakla ilgili işlerde, bankacılık işlerinde aksama olabilir.
Ekstra dikkatli olun: Güzellik, estetikle ilgili konularda, pazarlık ederken, tarımla ilgili konularda bir takım gecikmeler, aksaklıklar, sorunlar meydana gelebilir. Bu konularda işlemler yaparken ekstra dikkatli olmanızda fayda var...
Güzel fırsatlar yakalanabilir: Güneş ile Jüpiter arasındaki destekleyici görünüm ile de, özellikle kariyerinizi ilgilendiren konularda güzel fırsatlar yakalanabilir. Hedefleriniz ve yapmak istediğiniz konularda destekler alabilirsiniz.
Cesareti içinizde bulabilirsiniz: Mars/ Pluto etkileşimi ile de; Yürümeyen ve eskimiş ilişkileri, veya hayat kalıplarını sona erdirmek için gereken cesareti içinizde bulabilirsiniz. Pluton başkalarının gerçek niyetini görmenizde size yardımcı olabilir.