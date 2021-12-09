Yeni Reza Zarrab ifşaları! Sevgilisi gerçek adını öğrence terketti evini basıp tehdit etti

3,6 milyon dolarlık evde yaşıyor

Muhabirler 38 yaşındaki Zarrab’ı Miami’deki Coconut Grove’a kadar takip etti. Zarrab’ın Park Grove apartmanlarının otoparkında volta atarken cep telefonunda yüksek sesle Türkçe konuştuğu da belirlendi. Daha sonra Zarrab’ın şoförlü bir Cadillac’a binerek bölgeden ayrıldığı bildirildi. Zarrab şu sıralar Miami'de Biscayne Körfezi manzaralı ultra lüks bir gökdelende 3.6 milyon dolarlık evde oturduğu da ortaya çıkarıldı.