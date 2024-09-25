Yeni Renault Rafale Türkiye'de satışa sunuldu

MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni Renault Rafale'in kendileri için SUV ailesinin eksik parçasını tamamlayan oldukça önemli bir model olduğunu söyledi.

D-SUV segmentinin, Türkiye gibi SUV'u giderek daha çok seven ve daha çok sahiplenen bir ülke için ilgi çekici bir segment olduğunu belirten Çağdaş, şunları kaydetti:

'Yeni Renault Rafale ise gerek üst düzey dizaynı gerekse son teknoloji donanımlarıyla kullanıcılarına benzersiz bir sürüş deneyimi yaşatmak üzere üretilen ve D-SUV segmentinin bir numaralı oyuncusu olmak için pazara giriş yapan benzersiz bir model. Renault'un ürün gamının en üstünde bulunan, bizim için aynı zamanda bir prestij modeli olan ve OYAK vizyonunun bir sonucu olarak Türkiye'ye etkileyici şekilde giriş yapan yeni Renault Rafale'in çok sevileceğinden ve en çok tercih edilen SUV modelleri arasına gireceğinden hiç şüphem yok.'