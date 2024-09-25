Yeni Renault Rafale Türkiye'de satışa sunuldu
Renault'un üst düzey SUV coupe segmentindeki yeni modeli Renault Rafale, İzmir Selçuk'tan başlayarak Muğla Bodrum'a uzanan bir rotada gerçekleştirilen tanıtım etkinliğiyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Yeni Renault Rafale, lansmana özel 2 milyon 650 bin liradan başlayan fiyatıyla bayilerdeki yerini aldı.
Selçuk Efes Havalimanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında aktarılan bilgilere göre, adını Renault'un Fransız havacılık endüstrisindeki prestijli geçmişi ve 1934 yılında 445 km/s hıza ulaşan Caudron-Renault Rafale uçağından alan yeni Renault Rafale, iddialı ve karakteristik tarzı ile dikkati çekiyor. Yeni Rafale, Renault'un yeni tasarım dili olan biçimli çizgileri ve ileri teknolojik özellikleri sonuna kadar taşırken, sunduğu gelişmiş sürüş deneyimiyle kullanım ve seyahat keyfini üst seviyeye çıkarıyor. Yeni Rafale, güncel Austral modelinde kendini kanıtlamış olan üstün performans verimlilik oranına sahip 200 HP E-Tech hibrit güç-aktarma sistemi ile D-SUV segmentindeki önemli oyunculardan biri olarak görülüyor.
Sportif ve karakteristik tasarımı, özel olarak tasarlanan iç mekanı, Solarbay teknolojisine sahip cam tavanı ve 200 HP E-Tech tam hibrit motoruyla otomobilseverlerin ilgisini çekmesi beklenen yeni Renault Rafale, sürüş zevkini üst seviyeye çıkarıyor.
Sürüş yardımcılarından (ADAS) pazardaki en sezgisel OpenR Link bilgi-eğlence sistemine kadar CMF-CD platformunun tüm ileri teknoloji özelliklerinden yararlanan yeni Renault Rafale, ikisi yeni olmak üzere beş farklı gövde rengiyle sunuluyor.
Yeni renkler 'Saten Sedef Beyaz' ve 'Alpine Mavi'nin yanı sıra 'Alev Kırmızı', 'Yıldız Siyah' ve 'Mineral' Gri de diğer renk seçeneklerini oluşturuyor.
Yeni Renault Rafale'in çok modlu bir otomatik şanzımanla birleştirilen 200 HP E-Tech tam hibrit benzinli motoru, yakıt tüketimi (5,0 litre/100 km) ve CO2 emisyonu (107-113 g/km) (WLTP değerleri) açısından kendi sınıfında yeni standartlar belirliyor. 205 Nm tork ve 130 HP (96 kW) güç üreten 3 silindirli 1,2 litre turbo beslemeli benzinli motor ve iki elektromotordan oluşuyor.
Yeni Renault Rafale, lansmana özel 2 milyon 650 bin liradan başlayan fiyatıyla bayilerdeki yerini aldı.
MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni Renault Rafale'in kendileri için SUV ailesinin eksik parçasını tamamlayan oldukça önemli bir model olduğunu söyledi.
D-SUV segmentinin, Türkiye gibi SUV'u giderek daha çok seven ve daha çok sahiplenen bir ülke için ilgi çekici bir segment olduğunu belirten Çağdaş, şunları kaydetti:
'Yeni Renault Rafale ise gerek üst düzey dizaynı gerekse son teknoloji donanımlarıyla kullanıcılarına benzersiz bir sürüş deneyimi yaşatmak üzere üretilen ve D-SUV segmentinin bir numaralı oyuncusu olmak için pazara giriş yapan benzersiz bir model. Renault'un ürün gamının en üstünde bulunan, bizim için aynı zamanda bir prestij modeli olan ve OYAK vizyonunun bir sonucu olarak Türkiye'ye etkileyici şekilde giriş yapan yeni Renault Rafale'in çok sevileceğinden ve en çok tercih edilen SUV modelleri arasına gireceğinden hiç şüphem yok.'