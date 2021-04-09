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Yeni projesini açıklayıp tarih veren Beyazıt Öztürk'ün son halini gören şaştı kaldı

Yeni projesini açıklayıp tarih veren Beyazıt Öztürk'ün son halini gören şaştı kaldı

Bir süredir ekranlardan uzak olan 52 yaşındaki Beyazıt Öztürk'ün son hali görenleri şaşırttı. Öztürk, hayranlarını sevindirecek haberi açıkladı.

Yeni projesini açıklayıp tarih veren Beyazıt Öztürk'ün son halini gören şaştı kaldı

1996 yılında seyirciyle buluşan Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show, 600'ü aşkın yayınlanan bölümüyle ekranların fenomen programı haline gelmişti. Son yıllarda düşen reytingler sonucu Beyaz Show 2018 yılında ekranlara veda etmişti. 

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Yeni projesini açıklayıp tarih veren Beyazıt Öztürk'ün son halini gören şaştı kaldı

Beyaz Show'la televizyon ekranlarına ara veren Öztürk, Youtube kanalı için proje yapmaya başlamıştı. 

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Yeni projesini açıklayıp tarih veren Beyazıt Öztürk'ün son halini gören şaştı kaldı

Youtube kanalında umduğu başarıyı elde edemeyen Öztürk'ün videolarını yoruma kapatması büyük ses getirmişti. Öztürk, Youtube kanalına içerik üretimi kısa sürede bitmişti. 

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Yeni projesini açıklayıp tarih veren Beyazıt Öztürk'ün son halini gören şaştı kaldı

Youtube projesi sonrası O Ses Türkiye'de jüri koltuğuna oturarak ekrana dönen Öztürk, 2 sezon boyunca seyirciyle buluşmuştu. 

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