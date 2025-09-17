Yeni paylaşım geldi! Serenay Sarıkaya'nın notu herkesi şaşırttı...
|
Magazinin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun zaman sonra Instagram paylaşımı yaptı. Yeni karelerini yayımlayan Sarıkaya'nın yazdığı not dikkatlerden kaçmadı.
Sürekli ayrılık haberleriyle anılan oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, birlikteliklerini gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.
Geçtiğimiz ay 33 yaşına giren Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrılık iddialarına son noktayı koymuştu.
Sevgilisinin doğum gününü peş peşe fotoğraflar paylaşarak kutlayan Mert Demir, "İyi ki doğdun fıstığım, tüm bu saçmalıkların içinde hasta olduğum tek şey biz." yazmıştı.
Sosyal medyadan bir süre uzak kalmayı tercih eden güzel oyuncudan sürpriz Instagram paylaşımı geldi.
