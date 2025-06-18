Yeni ÖTV detayları açıklandı: İşte fiyatı yüzde 42’den fazla artacak araçlar

Türkiye'de otomobil fiyatlarının belirlenmesinde en büyük paya sahip vergi kalemi olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), AK Parti’nin sunduğu yeni kanun teklifiyle önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Mevcut sistemde 1600 cc motor hacmine kadar olan araçlarda yüzde 45’ten başlayıp yüzde 80’e kadar çıkan kademeli ÖTV oranları, artık tek bir seviyeye indirilecek. Teklif yasalaşırsa, bu araçlar için ÖTV oranı doğrudan yüzde 80 olarak sabitlenecek.