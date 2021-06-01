Yeni normalleşme! Çanakkaleliler 1,5 ay sonra kordonda yürüdü
ÇANAKKALE'de 15 Nisan tarihinde halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahiller, yeni normalleşme kararları doğrultusunda 1,5 ay sonra yeniden açıldı. Kentin yaz aylarında gözde mekanı kordon boyunda vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yürüyüşe çıktı.
Çanakkale’de koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 15 Nisan tarihinde halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahiller, 'yeni kadameli normalleşme' kararları doğrultusunda 1,5 ay sonra yeniden açıldı.
Kentin yaz aylarında gözde mekanı kordon boyunda vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yürüyüşe çıktı.
Ailesiyle birlikte kordonda sabah yürüyüşü yapan Hakan Ay, "Sık sık kordona geliyoruz. Kordonun yasaklardan sonra açılması bizi çok mutlu etti. Köpeğimizi de gezdiriyoruz. Çocuklarımızla temiz hava alıyoruz. İyi ki bu kademeli normalleşme yapıldı. Bir buçuk aydır evdeydik. Çok sıkıldık. Sürekli evden işe, işten eve gidiyoruz. Kordona çıkıp, temiz hava almak gerçekten iyi geliyor" dedi.
Devrim Deniz ise, "Kordonun açılması çok iyi oldu. Sanki dünyaya yeniden gelmiş gibiyiz. Çok mutluyuz. Umarım bir daha kapanmaz" diye konuştu.