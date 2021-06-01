Yeni normalleşme! Çanakkaleliler 1,5 ay sonra kordonda yürüdü

Ailesiyle birlikte kordonda sabah yürüyüşü yapan Hakan Ay, "Sık sık kordona geliyoruz. Kordonun yasaklardan sonra açılması bizi çok mutlu etti. Köpeğimizi de gezdiriyoruz. Çocuklarımızla temiz hava alıyoruz. İyi ki bu kademeli normalleşme yapıldı. Bir buçuk aydır evdeydik. Çok sıkıldık. Sürekli evden işe, işten eve gidiyoruz. Kordona çıkıp, temiz hava almak gerçekten iyi geliyor" dedi.