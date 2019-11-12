Yeni Nissan Micra satışa sunuldu tasarımı ve motoru bu kez farklı
Yeni Nissan Micra Türkiye'de satışa sunuldu. 2017'de piyasaya sunulan çıkan Nissan Micra iki yıllık sürenin arından ülkemizde satışa sunuldu. Micra, 108 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini aldı.
Yeni Nissan Micra'nın Türkiye tanıtımı, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, toplantıda yaptığı konuşmada, ilk lanse olduğu 1983 yılından bu yana dünyada 7 milyon adetten fazla, Türkiye'de ise satışa sunulduğu 2003 senesinden bu yana 54 binin üzerinde satışı gerçekleşen Micra'ya çok güvendiklerini söyledi.
Doğueri, "Nissan olarak, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv sektörünü daha güçlü kılmak adına hem modellerimizle hem de servis, hizmet ve gelecek vizyonumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daralan sektöre rağmen tüm dinamizmimizle pazarı geliştirecek adımlar atıyoruz. Bu adımların en yenisi ise Türkiye yollarına çıkardığımız yeni Micra..." ifadelerini kullandı.
Pazar payı hedefine de değinen Doğueri, "Nissan'ın, 30 yılı aşkın süredir tasarımı değişen, ruhu değişmeyen ikonik modeli Micra ile Türkiye'deki varlığımızı güçlendirirken, otomotiv sektörüne ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Yeni Micra ile yıl sonunda yüzde 3 pazar payı hedefliyoruz." dedi.
verilen bilgiye göre, yeni Micra'nın Türkiye lansmanıyla araç sahiplerine daha sportif, daha atletik, daha premium ve daha konforlu bir araç deneyimi hedefleniyor.