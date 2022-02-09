Yeni nafaka düzenlemesi 2022 Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü Şeyma Subaşı'nın nafakası ne kadar?

Yeni nafaka düzenlemesi taslağına göre, bir eşin diğerine ödediği nafakaya süre sınırı gelebilir. Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka verilmesi ön görülüyor. Buna göre Acun Ilıcalı ile 1 yıl evli kalan ve toplamda her ay 125 bin TL nafaka alan Şeyma Subaşı, 2024 yılından itibaren nafaka alamayacak.