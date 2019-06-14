Yeni Mercedes A Serisi Sedan Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri
Mercedes-Benz A Serisi Sedan modelinin Türkiye lansmanı gerçekleşti. Peki Türkiye'deki Mercedes sevdalılarının merakla beklediği bu model kaç para ve özellikleri neler?
Yapay zeka kullanımının yanı sıra omuz, dirsek ve baş mesafesinde ortalamanın üzerindeki geniş iç mekanı ile dikkat çeken çeken yeni Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Kısa ön ve arka uzantılarının da katkısıyla A-Serisi Sedan, dinamik, sportif karakterli bir kompakt sedan gövde oranlarını kullanıcılarına sunuyor.
Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan 4.549 mm uzunluğa, 1.796 mm genişliğe, 1.446 mm yüksekliğe ve 2.729 mm dingil mesafesine sahip. 420 litrelik bir bagaj kullanımı sunan araç, biri dizel ve diğeri benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle geliyor.
Benzinli cephesinde 163 BG (120 kW) ve 250 Nm tork üreten ve çift kavramalı 7G-DCT ile kombine edilen A 200 devreye giriyor. Dizelde ise 116 BG (85 kW) ve 260 Nm tork üreten motor ve çift kavramalı 7G-DCT ile donatılan A 180 d sunuluyor.
Baz donanımda dokunmatik ekranlı yapay zeka destekli yeni bilgi ve eğlence sistemi MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi ve Aktif Fren Yardımcısı ile Aktif Şerit Takip Yardımcısı da dahil en güncel sürüş yardım sistemleri standart olarak gelmekte.