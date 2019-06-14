Yeni Mercedes A Serisi Sedan Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan 4.549 mm uzunluğa, 1.796 mm genişliğe, 1.446 mm yüksekliğe ve 2.729 mm dingil mesafesine sahip. 420 litrelik bir bagaj kullanımı sunan araç, biri dizel ve diğeri benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle geliyor.