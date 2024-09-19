Yeni memur zam oranı hesaplandI! İşte 2025'te memurun cebine girecek maaş
Emekli ve memurların yeni zam oranları enflasyon beklentileri dahilinde hesaplandı. Memur ve memur emeklilerinin yeni maaş tablosu ortaya çıktı. Merkez Bankası, Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre maaşlara gelecek oranında resim netleşiyor. Ocak zammına kısa bir süre kala memur maaşlarında yeni rakamlar haberimizde.
Memur ve memur emeklisi zam oranı ortaya çıktı. Temmuz ayında yüzde 19.31 zam alan memurlar gözünü ocak zammında çevirdi. 2025 yılında memur maaşlarına gelecek zam oranı belli oldu.
Merkez Bankası yeni rakamlarla ipucunu verdi. Emekli ve memur zammı 3 ocak tarihinde belli olacak. Zammın açıklanmasına kısa bir süre kala enflasyon tahminleri ışığında yeni maaş tablosu şekillendi. Peki, emekli ve memur ocakta ne kadar zam alacak?
ENFLASYON BEKLENTİLERİ GÜNCELLENDİ
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,31 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12.500 liraya çıkarıldı.
Maaş zamları üzerinde enflasyon etkisi son derece önemli. Merkez Bankası, eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yeni maaş zamları bu oranlarla yeniden hesaplandı.