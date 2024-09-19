Yeni memur zam oranı hesaplandI! İşte 2025'te memurun cebine girecek maaş

Merkez Bankası yeni rakamlarla ipucunu verdi. Emekli ve memur zammı 3 ocak tarihinde belli olacak. Zammın açıklanmasına kısa bir süre kala enflasyon​ tahminleri ışığında yeni maaş​ tablosu şekillendi. Peki, emekli ve memur ocakta ne kadar zam alacak?