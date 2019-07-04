Yeni Malatyaspor sportif direktörü Ali Ravcı'nın Robert Downey'e benzerliği şaşırttı
Evkur Yeni Malatyaspor sportif direktörü Ali Ravcı, onlarca Hollywood yapımında rol alan Robert Downey'e benzerliğiyle ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Evkur Yeni Malatyaspor’da 5 yıldır sportif direktör olarak görev yapan, geçen sezon ise Erol Bulut’un görevden ayrılmasının ardından 5 haftalık süreçte takımın başına teknik adam olarak getirilen Ali Ravcı şu günlerde farklı bir özelliğiyle gündemde.
Sosyal medyada Ali Ravcı ile Hollyvood’ın ünlü oyuncusu Robert Downey’in fotoğraflarını yan yana getirenler aradaki benzerliğin şaşırtıcı olduğunu paylaşıyorlar. Ravcı ile ünlü oyuncunun saç ve sakal şeklinin yanı sıra yüz hatlarıyla da birbirlerine benzemesi, Malatyasporlu taraftarların da ilgisini çekti.
Peki Robert Downey kimdir?
4 Nisan 1965 New York, Manhattan doğumlu olan Robert Downey Jr. Yahudi asıllı bir aileden gelmektedir.
Genç yaşta tanıştığı uyuşturucu nedeniyle devam ettiği hiçbir okulu tamamlayamayan Downey Jr.’ın şansı sinema ve televizyonda döner. Çeşitli filmlerde rol aldıktan sonra Saturday Night Live ekibinde yıldızı parlar.