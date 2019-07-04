Yeni Malatyaspor sportif direktörü Ali Ravcı'nın Robert Downey'e benzerliği şaşırttı

Sosyal medyada Ali Ravcı ile Hollyvood’ın ünlü oyuncusu Robert Downey’in fotoğraflarını yan yana getirenler aradaki benzerliğin şaşırtıcı olduğunu paylaşıyorlar. Ravcı ile ünlü oyuncunun saç ve sakal şeklinin yanı sıra yüz hatlarıyla da birbirlerine benzemesi, Malatyasporlu taraftarların da ilgisini çekti.