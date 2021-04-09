Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe maçına olay yorumlar: Bundan sonrası artık tiyatro
Spor yazarları, 1-1'lik sonuçla tamamlan Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirdi.
Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Malatya'daki karşılaşma 1-1 sona erdi. Fenerbahçe, 17. dakikada Enner Valencia'nın frikik golüyle 1-0 öne geçti. Helenex Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ın 35'te kaydettiği gol, karşılaşmanın skorunu ilan etti.
GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH) - Üç gün önce yeniden umutlarını alevlendirdi Fenerbahçeliler... Denizli'yi yendikleri için değil, rakipleri yenildiğinden, puan farkı azaldığından ve Emre Belözoğlu ile gelen yeni başlangıcı alevlendirdiler. Malatya karşısında bu rüzgârın önündekileri süpürmesini bekliyorlardı ama eski günler "merhaba" dedi. Daha agresif, istekli ve konsantre beklenen oyuncular, her zamanki durgunluklarına ve umursamazlıklarına büründüler. Valencia'nın, baraj gediğini bulup attığı nefis frikik ile maçı bitirdiklerini zannettiler. Ama Erol Bulut'u Fenerbahçeliler'in gözünden düşüren malum "sarsaklık" yine takım korner atarken kaptırılan topun gol olmasıyla kendini gösterdi. İrfan Can faulü yapamadı, Osayi Samuel yanında bindirme yapan oyuncuyu kovalayamadı. Bunun adı; "kusursuz sarsaklık"... Fenerbahçe için şampiyonluk artık çok zor. Beşiktaş puan kaybedecek ama onlar kalan maçlarını kazanacaklar mı? Sezonun rüzgârı zaten tek yelken için esiyordu, VAR hakemleri de yönünü belirliyordu. Bundan sonrası artık "tiyatro"... Daha önce seyretmeyen varsa, maçları izlemeye devam etsin.
ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH) - Geçen haftaki Denizli maçının kritiğinde şunu belirtmiştim: "F.Bahçe'de bundan sonrası için olumlu ışık görünmüyor." Bunun da 1 numaralı nedeninin ileri uçtaki büyük problemden kaynaklandığını belirttim. Dün gece bu gerçek bir kez daha görüldü. Samatta sezon başından beri güçsüz ve etkisiz. Geçen hafta hiçbir şey yapmadı ama kornerden bir gol attı diye medyada gündem oldu. Dün yine varlığı ve yokluğu belli değildi. Bana göre Emre Belözoğlu, Valencia'yı santrfor oynatsın. Ferdi'ye de mutlaka moral verip, ilk 11'e alsın. Osayi, Cisse, Thiam ve Samatta'ya rağmen başka üçüncü isim de çıkaramıyorum. Bu arada Malatya'da eğer Fofana sakat değilse ve taktik olarak dışarıya alınmışsa bu inanılmaz bir teknik adam yanlışlığıdır.
SERDAR ALİ ÇELİKLER (HABERTÜRK) - Kaybedilen 2 puan bence şampiyonluk yolunda harcanan son kredi idi. Kalan 8 maçının tamamını kazanırsa şampiyon olabilir. Yarım puan bile kaybedilirse resmi havlu atılır. Emre Belözoğlu acilen, hemen belli fikirlerden vazgeçmeli. Katranı kaynatsan şeker olmayacağı gibi Samatta'dan da santrafor olmayacak ne yazık ki. Ferdi'den, Cisse'den, Sinan'dan, Lemos'tan bir şey olmaz. İrfan bu haliyle oynamaz. Fenerbahçe ya santraforsuz oynamaya çalışacak ki buna vakit yok ya da Ozan ve Novak'ı santrafor denemek gibi palyatif tedbirler gerek. Enner, Osayi, Samatta, Thiam dörtlüsünden sadece Enner oynayabilecek durumda. Ben Belözoğlu'nun yerinde olsam Gustavo'nun yanına MHY, sağ öne İrfan ya da sol öne Sosa'yı koyar bu isimlerden Ghezzal gibi kanat oyun kurucusu üretmeye çalışırım. Ozan'ı da ya sağ ön ya santrafor oynatırım. Pelkas da skorer tek oyuncu. Kabul, eski formundan uzak ama başka skor üretecek isim de pek yok. Kalan 8 maçta bir ideoloji görebilecek miyiz göremeyecek miyiz? Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük geleceği ile ilgili olarak bu sorunun yanıtına göre yanıt vereceğiz.