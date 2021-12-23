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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek maçın bitmesiyle hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı

Demirören Haber Ajansı
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek maçın bitmesiyle hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor - Kayserispor karşılaşması 2-2 sona erdi. Maçın bitmesiyle Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, saha içerisine girerek hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek maçın bitmesiyle hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı

Süper Lig'in 18'inci haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı.

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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek maçın bitmesiyle hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı

Maçın bitiş düdüğünden sonra Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, saha içerisine girerek hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı.

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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek maçın bitmesiyle hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı

Göçek'e tepki gösteren Gevrek'i güvenlik güçleri önledi.

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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek maçın bitmesiyle hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı

Saha içerisinde polis ekipleri tarafından korunan hakem Hüseyin Göçek, yaklaşık 20 dakika sahadan çıkamadı.

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