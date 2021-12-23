Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek maçın bitmesiyle hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı
Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor - Kayserispor karşılaşması 2-2 sona erdi. Maçın bitmesiyle Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, saha içerisine girerek hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı.
Süper Lig'in 18'inci haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı.
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Maçın bitiş düdüğünden sonra Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, saha içerisine girerek hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı.
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Göçek'e tepki gösteren Gevrek'i güvenlik güçleri önledi.
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Saha içerisinde polis ekipleri tarafından korunan hakem Hüseyin Göçek, yaklaşık 20 dakika sahadan çıkamadı.
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