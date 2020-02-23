Yeni Malatyaspor Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 87'de oyuna giren Lukas Podolski'nin 89'da attığı golle 2-1 yendi. Son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fraport TAV Antalyaspor, 25 puana yükseldi. Ligde 7 maçtır galibiyete hasret kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 24 puanda kaldı.
4. dakikada Bifouma'nın pasında Walter'in ceza yayının solundan yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
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8. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Jahovic'in şık pasında topla buluşan Sinan Gümüş, sağdan son çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Fredy'nin altıpasın içinden uygun durumda yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1
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11. dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında, soldan ceza sahasına giren Bifouma, pasını Gökhan Töre'ye verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.
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15. dakikada Fredy'nin sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan auta çıktı.
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