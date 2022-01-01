Yeni maaşlar yatıyor herkes kazanacak! Emekli, memur, işçi için ek zam müjdesi
Yeni yılda milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Yeni asgari ücret uygulanmaya başlayacak. Emekli, memur, işçi tüm kesimler ek zamma kavuşacak...
Bugün yeni bir yılı karşılıyoruz. Yeni yılda özellikle çalışma hayatında önemli değişiklikler meydana gelecek. Faruk Erdem yazısında önemli detaylar aktardı. Kime ne kadar zam gelecek? Ek zam formülleri neler? İşte milyonlarca çalışanı, emekliyi ilgilendiren o yazı:
Asgari ücretin netine yapılan yüzde 50,4 oranındaki tarihi zamdan sonra işçiler için en az maaş 4.253,40 TL olarak uygulanacak.
Brüt asgari ücret ise 10 puanlık destekle birlikte yüzde 40 artırılarak 5004 liraya çıkartıldı. 2022 yılıyla birlikte büyük bir yenilik de çalışma hayatına girmiş olacak.
Yapılan zamların ardından asgari ücretteki vergilerin de kaldırılması çalışanlarla birlikte işverenler için de önemli bir desteği hayata geçirecek. Sadece asgari ücretliler değil, tüm çalışanların ve memurların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım vergiden muaf olacak. Böylece her bir çalışan için gelir ve damga vergisi katkısı 676 lirayı bulacak.