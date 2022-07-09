Yeni maaşlar hesaplarda! Milyonlarca kişiye zam geldi kim ne kadar alacak?
Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca vatandaşın maaşları da değişti. Asgari ücret 5500 liraya çıkartılırken emeklilere ve memurlara yılın ikinci artışı yapıldı. İşte hesaplara yatan ve yatacak olan yeni maaşlar...
Milyonların maaşları değişti. Faruk Erdem kaleme aldığı yazısında tüm detaylara yer verdi. Bazı emeklilere 1 aylık, bazılarına da 3 aylık zam farkı verilecek. İşte o yazı:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42.35 oranında enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklilerinin temmuz zammı da toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 artış ve yüzde 34.69 enflasyon farkıyla yüzde 41.69'u buldu.
Bu artış oranına göre maaşlar ve aile yardımı gibi destekler yeniden hesaplanırken, ödemeler de dün yapıldı. Memurlara aile yardımı dahil en az 9 bin 105 lira ödeme gerçekleştirildi.
Genel müdürlere (1/4) 29 bin 809, şube müdürlerine (üniversite mezunu 1/4) 15 bin 848, öğretmenlere (1/4) 12 bin 276, polis memurlarına (8/1) 13 bin 747 lira yatırılırken; uzman doktorlara (1/4) 18 bin 853, hemşirelere (üniversite mezunu 5/1) 11 bin 828 lira ödeme yapılmış oldu.