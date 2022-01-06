Yeni maaş zamlarında bomba detaylar! Kim ne kadar alacak ek zamdan kimler yararlanacak?

Zamlar konusunda kafalarda soru işaretleri var. Hürriyet yazarı Noyan Doğan da "Kimileri ‘Biz ne kadar zam alacağız’ diye soruyor, kimileri, ‘Ek zamdan biz de yararlanacak mıyız?’ diye merak ediyor. Kimileri de en düşük emekli aylığının 2.500 lira yükseltilecek olmasının detaylarını soruyor. " dedi ve merak edilen tüm sorulara yanıt verdi.