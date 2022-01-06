Yeni maaş zamlarında bomba detaylar! Kim ne kadar alacak ek zamdan kimler yararlanacak?
Enflasyonla birlikte hem memurların hem de memur emeklileri ile işçi, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin yeni yılda alacağı zamlar da belli oldu. Ancak zamlar konusunda kafalar biraz karışık. Ek zamdan memur emeklileri de yararlanacak mı? Emeklilere yönelik başka ne düzenleme yapılacak? İşte bu konuda tüm merak edilenler...
Zamlar konusunda kafalarda soru işaretleri var. Hürriyet yazarı Noyan Doğan da "Kimileri ‘Biz ne kadar zam alacağız’ diye soruyor, kimileri, ‘Ek zamdan biz de yararlanacak mıyız?’ diye merak ediyor. Kimileri de en düşük emekli aylığının 2.500 lira yükseltilecek olmasının detaylarını soruyor. " dedi ve merak edilen tüm sorulara yanıt verdi.
1)Memurların yeni yıl zamları ne kadar oldu?
Görevdeki memurlar ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor.
2022-2023’teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu yılın ağustos ayında sonuçlandı. Buna göre de memurlar maaşlarını 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021’in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecek. TÜİK, 2021’in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak açıkladı ve enflasyon toplu sözleşmede belirtilen yüzde 3’ü geçtiği için memurlar için yüzde 22.47’lik enflasyon farkı oluştu.
Toplu sözleşmedeki yüzde 5’lik zamla birlikte enflasyon farkı da eklenince memurların 2022’nin ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu.