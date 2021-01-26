Yeni liste açıklandı yıllar sonra ilk kez zirvede! İşte dünyanın en değerli şirketleri
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın dünyanın en değerli markalarını açıkladı.
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" araştırması sonuçlandı. Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4 milyar doları bulurken, bu değere ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı.
Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesinde şirketlerin 204'ünü ABD'li firmalar oluştururken, 75'inin Çin, 34'ünün Japon, 33'ünün Fransız, 22'sinin Alman, 19'unun İngiliz olduğu görüldü.
En değerli 500 markadan ilk 20'si şöyle sıralandı...
20- The Home Depot
Marka değeri: 52.917 milyon dolar
19- Agricultural Bank Of China
Marka değeri: 53.134 milyon dolar