Yeni kredi faiz oranları belli oldu! Eylül ayı en düşük taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri
Bankaların kredi faiz kampanyaları ile birlikte ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekenlerin sayısı arttı. Vatandaş en düşük faiz oranından kredi çekmek için banka banka dolaşıyor. Hangi banka kaç oranında faizle kredi veriyor?
Merkez Bankası'nın aylık verisine göre geçen ay itibariyle konut kredisi faiz oranı yıllık yüzde 11,09'a çıktı. Haziranda kamu bankalarının da kampanyasının etkisiyle yüzde 9,30'a, temmuzda yüzde 9,11'e kadar inen konut kredi faizleri 200 baz puan birden yükseldi.
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Şu anda özellikle daha önce kampanya başlatan kamu bankalarının internet sitelerinde birinci el konut kredisi faiz oranları aylık olarak 0,99-1,09 arasında değişiyor.
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Özel bankalarda ise konut kredisi faizleri aylık yüzde 1,15 ile yüzde 1,35 arasında değişim gösteriyor.
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Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre ihtiyaç kredisi faizi yıllık yüzde 18,06'ya, taşıt kredisi faizi yüzde 15,60'a, konut kredisi faizi ise yüzde 13,31'e yükseldi.
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