Yeni kredi faiz oranları belli oldu! Eylül ayı en düşük taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri

Merkez Bankası'nın aylık verisine göre geçen ay itibariyle konut kredisi faiz oranı yıllık yüzde 11,09'a çıktı. Haziranda kamu bankalarının da kampanyasının etkisiyle yüzde 9,30'a, temmuzda yüzde 9,11'e kadar inen konut kredi faizleri 200 baz puan birden yükseldi.