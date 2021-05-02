Yeni koronavirüs tedbirleri yolda! Aşı olmayana kısıtlama geliyor

Son 24 saatte 81 bin 302 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi. Test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, vefat sayısı 40 bin 504, ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu.