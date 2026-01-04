Yeni konuşma kayıtları ortaya çıktı! Güllü öldükten sonra kızı, oğlu ve gelini...
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ses kayıtları dosyaya girdi. Ortaya çıkan kayıtlarda, Güllü'nün vefatının hemen ardından kızı, oğlu ve geliniyle ilgili dikkat çeken detaylar yer aldı.
Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Şarkıcının şüpheli ölümü sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’le yaptığı konuşmalara ait ses kayıtları ortaya çıkmıştı.
Gülter, soruşturma kapsamında “tasarlayarak kasten yakınını öldürme” suçlamasıyla geçen ay gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.