Yeni keşfedilen canlıya Zelenski'nin adı verildi! İlginç neden
AFRİKA'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya, bilim insanları tarafından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin adı verildi.
Polonyalı bilim insanları yeni keşfettikleri bir deniz canlısı türüne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin adını verdi.
150 milyon yıllık fosilin, o dönemde Ekvator'dan kutuplara kadar kayalık su diplerinde bol miktarda bulunan bir tür tüylü yıldız olduğu belirtildi.
Hayvanın, deniz dibini kavramak için 10 uzun kolu ve keskin dokunaç benzeri pençeleri olduğu açıklandı.
Diğer taraftan araştırmacılar, deniz yıldızları, deniz hıyarları ve deniz kestaneleri ile yakından ilişkili olan Ausichicrinites zelenskyyi fosilinin, Afrika kıtasında keşfedilen ilk Jura tüylü yıldızı olduğunu söyledi.