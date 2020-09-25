Yeni kazanç kapısı oldu! Gaziantep'te 1 dakikada 1 lira kazanıyor

Göğübakan konuşmasının devamında " Biz de bu talebe cevap vermek amacıyla 1 TL ücret ile HES kodu hizmeti vermeye başladık. E-Devlet ve kısa mesaj üzerinden HES kodu alarak vatandaşlarımızın işlerini görüyoruz. Bize de bu uygulama yeni bir ekmek kapısı oldu. En kötü günde 50-60 kişiye HES kodu veriyoruz" diye konuştu.