Yeni kazanç kapısı oldu! Gaziantep'te 1 dakikada 1 lira kazanıyor
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kamu kurumlarına HES kodu ile girilmesinin zorunlu olması yeni gelir kapısı açtı.
Cumhuriyet Mahallesi’nde PTT ve bankaların bulunduğu Hakkı Demirel Caddesi üzerindeki bazı esnaf, 15 Eylül itibariyle HES kodu zorunluluğu getirilmesinin ardından kod alamayanlara 1 lira karşılığı yardım etmeye başladı. Kısa bir sürede alınan kodla esnaf gelir etmeye başladı.
Camlarına 'HES kodu verilir' yazılı kağıtlar asan esnaf, kendilerine başvuran kişilere 1 TL karşılığı yardım etmeye başladı.
Günde 50-60 kişiye HES kodu aldıklarını belirten market işletmecisi Ramazan Göğebakan, "Kamu kurumlarının bulunduğu bölgede esnafız. HES kodu zorunluluğu getirilmesi ile vatandaşlardan talep oluştu." dedi.
Göğübakan konuşmasının devamında " Biz de bu talebe cevap vermek amacıyla 1 TL ücret ile HES kodu hizmeti vermeye başladık. E-Devlet ve kısa mesaj üzerinden HES kodu alarak vatandaşlarımızın işlerini görüyoruz. Bize de bu uygulama yeni bir ekmek kapısı oldu. En kötü günde 50-60 kişiye HES kodu veriyoruz" diye konuştu.