Yeni kabus Langya/LayV virüsünün belirtileri belli oldu

Henüz koronavirüs ve maymun çiçeği virüsünden kurtulamazsen, dünyayı şimdi de Langya/LayV virüsü korkusu sardı. Bu virüsü diğerlerinden ayıran en belirgin özellik ise virüsün insandan insana bulaşmaması. Yapılan çalışmalar sonucunda Langya/LayV virüsünün en sık görülen belirtileri de ortaya çıktı.