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Yeni kabus Langya/LayV virüsünün belirtileri belli oldu

Yeni kabus Langya/LayV virüsünün belirtileri belli oldu

Koronavirüs, Maymun çiçeği derken, şimdi de Langya/LayV virüsü yayılmaya başladı. Yine Çin'den yayılan virüsün en sık görüntülenen belirtileri ortaya çıktı.

Yeni kabus Langya/LayV virüsünün belirtileri belli oldu

Henüz koronavirüs ve maymun çiçeği virüsünden kurtulamazsen, dünyayı şimdi de Langya/LayV virüsü korkusu sardı. Bu virüsü diğerlerinden ayıran en belirgin özellik ise virüsün insandan insana bulaşmaması. Yapılan çalışmalar sonucunda Langya/LayV virüsünün en sık görülen belirtileri de ortaya çıktı.

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Yeni kabus Langya/LayV virüsünün belirtileri belli oldu

Çin'de tespit edilen 35 Langya vakasının 26'sı detaylı bir şekilde incelendi.

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Yeni kabus Langya/LayV virüsünün belirtileri belli oldu

Tüm hastalarda ateş olduğu ve bazı vakalarda halsizlik (% 54), öksürük (% 50), başağrısı (% 35) ve kusma (% 35) görüldüğü belirtildi.

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Yeni kabus Langya/LayV virüsünün belirtileri belli oldu

Uzmanlar ayrıca karaciğer (hastaların % 35'inde) ve böbrek (% 8) fonksiyonlarında bazı anormalliklere rastladı. Herhangi bir ölüme dair veri ise yok.

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