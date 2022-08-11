Yeni kabus Langya/LayV virüsünün belirtileri belli oldu
Koronavirüs, Maymun çiçeği derken, şimdi de Langya/LayV virüsü yayılmaya başladı. Yine Çin'den yayılan virüsün en sık görüntülenen belirtileri ortaya çıktı.
Henüz koronavirüs ve maymun çiçeği virüsünden kurtulamazsen, dünyayı şimdi de Langya/LayV virüsü korkusu sardı. Bu virüsü diğerlerinden ayıran en belirgin özellik ise virüsün insandan insana bulaşmaması. Yapılan çalışmalar sonucunda Langya/LayV virüsünün en sık görülen belirtileri de ortaya çıktı.
Çin'de tespit edilen 35 Langya vakasının 26'sı detaylı bir şekilde incelendi.
Tüm hastalarda ateş olduğu ve bazı vakalarda halsizlik (% 54), öksürük (% 50), başağrısı (% 35) ve kusma (% 35) görüldüğü belirtildi.
Uzmanlar ayrıca karaciğer (hastaların % 35'inde) ve böbrek (% 8) fonksiyonlarında bazı anormalliklere rastladı. Herhangi bir ölüme dair veri ise yok.