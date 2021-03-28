Yeni işini duyan şaştı kaldı! Yaprak Dökümü'nün Ayşe'sinin son halini gören inanamadı
Yaprak Dökümü'nde Ayşe karakterini canlandıran Şebnem Ceceli yıllar sonra ilk kez röportaj verdi. Ceceli bilinmeyenlerini anlattı.
2000'li yılların unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü, kadrosu ve hikayesiyle yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen efsane diziler arasında yerini aldı. Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri "Yaprak Dökümü" dizi uyarlaması olarak Kanal D'de yayınladığı 2006-2010 yıllarında reytingleri alt üst etmişti.
5 sezon 174 bölüm olarak yayınlanan dizi yıllar sonra bile oyuncularıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Tekrarları hâlâ aynı heyecanla izlenen dizide Tekin Ailesi'nin en küçük ferdi Ayşe Tekin'i Şebnem Ceceli canlandırıyordu.
Şimdi 20 yaşında olan Şebnem Ceceli kameralardan uzak bir hayat yaşıyor.