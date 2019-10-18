Yeni iPhone 11'i ilk o satın aldı! Fiyatı dudak uçuklattı
Apple'ın yeni modelleri iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max bugün Türkiye’de ilk kullanıcılarıyla buluştu. Türkiye'de iPhone 11'in ilk müşterileri belli oldu.
18 Ekim sabahında Apple Zorlu mağazasında iPhone 11 Pro ile buluşan ilk kullanıcı Halil Taşkın oldu. iPhone 4S’ten bu yana sadık bir Apple kullanıcısı olduğunu belirten Halil Taşkın’ın eşi ve kendisi için tercihi iPhone 11 Pro Max oldu.
Geçen sene de Türkiye satışının ilk gününde Apple mağazasında sıraya giren Taşkın 11. sıradayken bu sene ilk müşteri olmaktan memnun olduğunu söyledi.
Perşembe gecesini 18 Ekim Cuma gününe bağlayan günün ilk saatlerinde Apple Yetkili Satıcıları ve perakende satış noktalarında da heyecanlı anlar yaşandı.
Bağdat Caddesi Troy mağazasının önünde annesiyle sıraya giren Ege Çebi iPhone 11’in sahibi oldu. Bağdat caddesinde akşam yürüyüşüne çıkmış olan Esra, Yücel Erdem çifti ise iPhone 11 Pro ile selfielerini çekerken keyifli anlar yaşadılar.