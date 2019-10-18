Yeni iPhone 11'i ilk o satın aldı! Fiyatı dudak uçuklattı

18 Ekim sabahında Apple Zorlu mağazasında iPhone 11 Pro ile buluşan ilk kullanıcı Halil Taşkın oldu. iPhone 4S’ten bu yana sadık bir Apple kullanıcısı olduğunu belirten Halil Taşkın’ın eşi ve kendisi için tercihi iPhone 11 Pro Max oldu.