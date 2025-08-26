Yeni imajları şaşırtı! Özcan Deniz bambaşka biri oldu bakın başka hangi ünlüler değişimi ile şaşırttı...
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündem olan Özcan Deniz imaj tazeledi. Bambaşka birine dönüşen Deniz, imajını değiştiren tek isim de değil. İşte ünlü isimlerin imaj değişimleri...
Annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz, son paylaşımıyla dikkat çekti.
Sürpriz bir imaj değişikliğine giden Özcan Deniz, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.
Bir döneme damgasını vuran Asmalı Konak dizisiyle şöhreti yakalayan İpek Tuzcuoğlu, uzun bir aradan sonra ekranlara dönüyor.
Yeni sezonda "Kıskanmak" adlı dizide rol almaya hazırlanan ünlü oyuncu, yeni projesi için imaj değiştirdi.
Saçlarını kestirip sarıya boyatan ünlü isim, yeni halini "Yeni yol, yeni rota, yeni bir gönül macerası" notuyla paylaştı.
Ünlü oyuncunun yeni imajına binlerce beğeni ve "Çok yakışmış", "Saçlar süper olmuş" gibi yorumlar geldi.