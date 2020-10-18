Yeni imajıyla görenleri şaşkına çevirdi! Tarkan'ın eski halinden eser kalmadı
Pop müziğin Megastarı Tarkan'ın yeni imajı takipçilerini şaşkına çevirdi.
Pop müziğin sevilen ismi Tarkan, 2016 yılında nikah masasına oturduğu Pınar Dilek ve kızı Liya ile pandemi sürecini evlerinde birlikte geçiriyorlar. Salgın döneminde Tarkan radikal bir değişikliğe imza attı.
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Uzun yıllardır imajını değiştirmeyen usta sanatçının son değişimi hayranlarını şaşırttı.
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Yıllarca kısa saçlarıyla hayranlarının karşısına çıkan Tarkan, aylardır saçlarını kestirmeyip uzatmayı tercih etti.
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17 Ekim'de 48 yaşına ayak basan Tarkan, takipçileri ve sevenlerinin mesaj yağmuruna video ile cevap verince yeni imajı günyüzüne çıktı.
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