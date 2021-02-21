Yeni imajını İbo Show'da gören şok oldu! İbrahim Tatlıses alay konusu oldu
Star TV'de ekrana gelen İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in yeni imajı Twitter'ın diline düştü.
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show', birbirinden değerli konuklarıyla dün akşam seyirci karşısına çıktı. 'İbo Show’un 14. bölümüne Kahtalı Mıçe, Nuri Sesigüzel, Bedia Akartürk, Latif Doğan ve Uğur Karakuş konuk oldu.
Neşeli anların yaşandığı programa İbrahim Tatlıses'in yanı saç stilini damgasını vurdu.
Saçlarının günlerdir konuşulmasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Tatlıses, "Ne botoks, ne saç ektirme. Hepsi uydurma. Ben şimdiye kadar neysem yine oyum. Merak etmeyin; İbo sizin İbo'nuz, değişmez. Saçınmın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur" ifadelerini kullanmıştı.
Saç stiliyle sosyal medyada alay konusu olan İbrahim Tatlıses, Twitter'da büyük ses getirdi.
İşte alay konusu olan saç stiliyle ilgili tweetler...