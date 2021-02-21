Yeni imajını İbo Show'da gören şok oldu! İbrahim Tatlıses alay konusu oldu

Saçlarının günlerdir konuşulmasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Tatlıses, "Ne botoks, ne saç ektirme. Hepsi uydurma. Ben şimdiye kadar neysem yine oyum. Merak etmeyin; İbo sizin İbo'nuz, değişmez. Saçınmın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur" ifadelerini kullanmıştı.