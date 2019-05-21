Yeni imajına bakın Burak Özçivit Diriliş Osman'a hazırlandı
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak yayınlanacak Diriliş Osman dizisinde rol alacak Burak Özçivit, imajını değiştirdi. Yeni imajı ise sosyal medya takipçilerinden tam not aldı.
TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit, Osman Gazi rolüne hayat verecek. Özçivit, önümüzdeki sezonda ekranlara gelecek olan dizisi için hazırlıklara başladı.
Burak Özçivit, yeni dizisi Diriliş Osman için imajını tazeledi. Birçok takipçisi tarafından yakışmadığı iddia edilen uzun saçlarını kesen Özçivit, yeni haliyle takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. Özçivit'in bir takipçisi paylaşıma, "Uzun saç gerçekten sana yakışmıyor Burak. Bu şekilde çok daha yakışıklısın." yorumunu yaptı.
Burak Özçivit'in sosyal medya hesabından yayınladığı yeni imajıyla yer aldığı fotoğrafları, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Burak Özçivit'in yeni sezonda Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almasının kesinleşmesinden sonra eşi Fahriye Evcen'den ise bir fedakarlık örneği geldi.