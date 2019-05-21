Yeni imajına bakın Burak Özçivit Diriliş Osman'a hazırlandı

Burak Özçivit, yeni dizisi Diriliş Osman için imajını tazeledi. Birçok takipçisi tarafından yakışmadığı iddia edilen uzun saçlarını kesen Özçivit, yeni haliyle takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. Özçivit'in bir takipçisi paylaşıma, "Uzun saç gerçekten sana yakışmıyor Burak. Bu şekilde çok daha yakışıklısın." yorumunu yaptı.