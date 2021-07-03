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Yeni hedefini duyan şaştı kaldı! Survivor şampiyonu İsmail Balaban: İçime attım

Yeni hedefini duyan şaştı kaldı! Survivor şampiyonu İsmail Balaban: İçime attım

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban yarışma sonrası yeni hedefini açıkladı.

Yeni hedefini duyan şaştı kaldı! Survivor şampiyonu İsmail Balaban: İçime attım

Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8'de yayınlanan Survivor 2021'de şampiyon olan İsmail Balaban, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Yeni hedefini duyan şaştı kaldı! Survivor şampiyonu İsmail Balaban: İçime attım

Yarışmayla ilgili Balaban "Survivor'a giderken bir hedefim vardı, hedefim şampiyonluktu. Buna da ulaştım. Elimden geleni yaptım, sonrasında da halkın takdirini toplayarak şampiyon oldum. Çok mutluyum." dedi. 

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Yeni hedefini duyan şaştı kaldı! Survivor şampiyonu İsmail Balaban: İçime attım

Ada yaşantını Balaban "Survivor hayatın kısaltılmışı gibi bir şeydi benim için. Çok hızlı bir şekilde yaşandı. Bir anda adaya bırakıldık. Ada yaşantısı, doğal hayat, hiçbir şey yok." sözleriyle anlattı.

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Yeni hedefini duyan şaştı kaldı! Survivor şampiyonu İsmail Balaban: İçime attım

Zorluğa değinen Balaban "Orada kalma mücadelesi, yaşama mücadelesi... Parkurdaki mücadeleler... Psikolojik savaş... Gerçekten ada hayatı çok zordu." şeklinde konuştu.

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