Yeni hayatıyla Diriliş Ertuğrul yıldızı şaşırttı! 'Kendimizi zehirliyoruz' deyip Burak Hakkı anlattı

'Basketbolu bırakmasaydı şu an nasıl bir hayatın olurdu?' sorusuna Hakkı "Çok merak ediyorum aslında. Hiçbir şeyden pişman değilim, şu anki konumumdan dolayı iyi ki oyuncu olmuşum, iyi ki modellik yapmışım diyorum." yanıtını verdi.