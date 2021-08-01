Yeni hayatıyla Diriliş Ertuğrul yıldızı şaşırttı! 'Kendimizi zehirliyoruz' deyip Burak Hakkı anlattı
Diriliş Ertuğrul dizisinde Sultan Alaaddin karakterini canlandıran 49 yaşındaki Burak Hakkı çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Diriliş Ertuğrul, İkizler Memo-Can, Yer Gök Aşk, Küçük Kadınlar, Dudaktan Kalbe dizilerinde rol alan Burak Hakkı, Türk sinemasının efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu.
'Basketbolu bırakmasaydı şu an nasıl bir hayatın olurdu?' sorusuna Hakkı "Çok merak ediyorum aslında. Hiçbir şeyden pişman değilim, şu anki konumumdan dolayı iyi ki oyuncu olmuşum, iyi ki modellik yapmışım diyorum." yanıtını verdi.
Yanıtının devamında Hakkı "Ama tabii ki basketbolu çok büyük bir keyifle oynuyordum. Mecbur kaldım bırakmaya. Açıkçası her şeyi bir anda yapmanız imkansız" ifadelerini kullandı.
Modellikle ilgili kimsenin bir yönlendirmesi olmadığını söyleyen Hakkı, "Moda dergileriyle ilgileniyordum. Onları okumak ve izlemek hoşuma gidiyordu." dedi.