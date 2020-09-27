Yeni Hayat'ın Nevin'i Nilperi Şahinkaya'dan şaşırtan itiraf! O sözler psikolojimi bozdu
Yeni Hayat dizisindeki Nevin rolüyle dikkatleri üzerine çeken Nilperi Şahinkaya şaşırtan itirafta bulundu.
Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Yeni Hayat”ta rol alan Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarını karşısında gören güzel oyuncu açıklamalarda bulundu.
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Diziyle ilgili konuşan oyuncu, “Güzel tepkiler alıyoruz. Stoklu gidiyoruz, karantina durumu olursa diye. Karantina olursa eve kapanmayı düşünüyorum” dedi.
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Hazal Kaya'nın "Kilolu kadınlara başrol verilmiyor" sözlerine katıldığını belirten Nilperi Şahinkaya, "Hazal doğru söylüyor. Maalesef kadın yeteneğinden çok güzelliğiyle hep ön planda tutuluyor." dedi.
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Kilolu olduğu zamanlarda söylenenlerle ilgili olarak Şahinkaya "Bir tık daha balık etli olduğum zamanlarda 'Biraz daha kilo ver. Güzel durmuyor' diyorlardı." diye konuştu.
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