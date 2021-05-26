Yeni hayatı ağızları açık bırakacak Seksenler dizisine sevilen isim geri döndü

Seksenler dizisinin ilk sezonlarında Fehmi ve Rukiye çiftinin oğlu Çağatay rolünde gördüğümüz İlker Ayrık, filmin senaryosundan dolayı Belçika'ya gitmişti. Dizide bir süredir Belçika'da olan Çağatay bu sezon diziye sürpriz bir şekilde geri dönmesi bekleniyor.