Yeni Hayat dizisi final yapan Serkan Çayoğlu'nun yeni projesi belli oldu
Serkan Çayoğlu, Kanal D'de yayımlanan Yeni Hayat dizisinin erken final yapmasının ardından yeni işini çabuk buldu.
Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Nilperi Şahinkaya ve Tayanç Ayaydın'ın rol aldığı Kanal D'de yayımlanan Yeni Hayat dizisi reytinglerde kanalın yüzünü güldürmedi. Kanal D, Yeni Hayat dizisinin fişini erkenden çekti. Durum böyle olunca Serkan Çayoğlu'nun hayranları bir hayli isyan etti. Fakat yakışıklı oyuncu yeni işini buldu.
Yeni Hayat dizisinin zorunlu final yapmasının ardından herhangi bir proje ile öne çıkmayan oyuncu Serkan Çayoğlu'nun yer alacağı yeni proje ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çayoğlu'nun TRT için çekilecek Kıbrıs isimli diziyle ekranlara dönmesi bekleniyor.
Serkan Çayoğlu kimdir?: 31 Mayıs 1987 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Almanya'da Erglangen-Nürnberg Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur.