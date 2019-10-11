Yeni hamilelik pozuyla heyecanlandıran Hazal Kaya geri sayıma başladı

Hamileliğinin 8. ayına girerek artık son demlerini yaşayan Hazal Kaya, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem duygulandırıyor hem de heyecanladırıyor. Geçtiğimiz haftalarda doğum gününü kutlayanlara teşekkür etmek için yeni fotoğraflar paylaşan güzel oyuncu, çok konuşulmuş hatta Twitter'da TT (çok konuşulanlar) listesine girmişti.