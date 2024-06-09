Yeni haftaya dikkat: Sıcak, daha da sıcak olacak! Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı
Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava iki günlük aranın ardından artarak devam edecek! Beş büyük kentte de pazartesi hava daha sıcak olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısında bulundu. Ülke genelinde sıcaklık sert esen poyrazla biraz düştü ancak yeni haftada tekrar artışa geçecek. İşte bugün ve önümüzdeki hafta beklenen hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak?: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Adana, Hatay, Ankara, Çankırı, Ordu, Tokat, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı Marmara, Ege, Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
13 il için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt ve Ardahan için sağanak yağış uyarısında bulundu.