Yeni gelir kapısı oldu kilosu 150 lira

“Bin 700 adet lavanta diktik”

Orman Genel Müdürlüğüne ait Bal Üretim Ormanına bin 700 adet lavanta dikimi yaptığını belirten Aydın Payar, “Orman İşletme Müdürlüğümüzün yapmış olduğu arıcılara tahsis edildi. Burası ormanın içi olduğu için arılar çok güzel bal yapıyor. Doğası çok canlı. Egzoz gazında, asfaltta ve zirai ilaçlardan uzakta bir yer. Burada şuanda lavanta dikimi yapıyoruz bin 700 tane” dedi.