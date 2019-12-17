Yeni gelir kapısı oldu kilosu 150 lira
KIRIKKALE’de arıcılık yapan Aydın Payar, bal ormanına diktiği lavantadan üreteceği balın kilosunu 150 liradan satış yapacağını belirtti.
Lavanta balı yeni gelir kapısı oldu. Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar (54), Orman İşletme Müdürlüğünden de destek alarak Bal Üretim Ormanı’na diktiği bin 700 adet lavantanın çiçeğinden faydalanarak yeni sezonda arılarından elde edeceği balın kilosunu 150 liradan satış yapmayı hedefliyor.
“Bin 700 adet lavanta diktik”
Orman Genel Müdürlüğüne ait Bal Üretim Ormanına bin 700 adet lavanta dikimi yaptığını belirten Aydın Payar, “Orman İşletme Müdürlüğümüzün yapmış olduğu arıcılara tahsis edildi. Burası ormanın içi olduğu için arılar çok güzel bal yapıyor. Doğası çok canlı. Egzoz gazında, asfaltta ve zirai ilaçlardan uzakta bir yer. Burada şuanda lavanta dikimi yapıyoruz bin 700 tane” dedi.
“Lavanta balının kilosu 150 lira”
Payar, şöyle devam etti: “Lavanta, Haziran sonunda açıyor çiçeklenme dönemi bittiğinde doğada. Haziran’dan Kasım ayına kadar sürekli çiçek açıyor. Arı bu çiçeklerde sürekli polen alıyor. Çiçeklerden bal alıyor. Lavanta balı çok kaliteli bir bal.
Kilosu 150 liradan satılıyor. Diğer illerde yapan arkadaşlarımıza da soruyoruz. Lavanta balı stresi azaltıyor, uykusuzluğu gideriyor, idrar sıkıntısı yaşayan arkadaşların dertlerine deva oluyor.