Yeni gelin Hadise'de Müge Anlı'nın yolundan gitti! Sosyal medya hesabında soy adını değiştirdi
Rapçi Murda ile olan dansıyla gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, babası ve amcasıyla başı dertte olan iş insanı eşi Mehmet Dinçerler'e sosyal medya hesaplarından soy adını değiştirerek jest yaptı.
Uzun yıllardır Türk pop müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan 36 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise nisan ayında aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu.
Ünlü şarkıcı, rap müziğinin tanınan ismi Murda ile İmdat isimli yeni bir şarkı çıkarmışlardı. Hadise Murda'nın Bodrum konserinde sahneye konuk olmuş ve birlikte yeni şarkılarını seslendirip dans etmişlerdi.
İkilinin yaptığı sarmaş dolaş dans kısa sürede sosyal medyada viral olmuş Edis'le Zeynep Bastık'ın olay olan dansına benzetilmişti. Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den ise hiçbir açıklama gelmemişti.
Dinçerler'in babası ve amcası ile olan sorunları ile başının dertte olduğu biliniyordu. Ünlü şarkıcının eşi Mehmet Dinçerler, hakkında şirketinde çalışan işçilerinin mağdur edildiği yönünde çıkan haberlerle ilgili harekete geçti.