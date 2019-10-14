Yeni Gelin dizisinin yıldızı Şilan Makal Şener Özbayraklı'yla ilk kez görüntülendi

Evlilik için “inşallah” dedi: Sonrasında hızlı adımlarla AVM’den çıkmaya çalışan çift sorular karşısında daha da panikleyerek “Her şey güzel gidiyor” demekle yetinirken Şener Özbayraklı evlilik için “inşallah” dedi. Genç çift, daha sonra son model araçlarıyla oradan ayrıldı.