Yeni Gelin dizisinin yıldızı Şilan Makal Şener Özbayraklı'yla ilk kez görüntülendi
Yeni Gelin dizisinde karakterine hayat veren oyuncu Şilan Makal, uzun süredir aşk yaşadığı futbolcu Şener Özbayraklı ilk kez görüntülendi.
Oyunculuk için tarih öğretmenliğini bırakıp, Yeni Gelin dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Şilan Makal'ın, futbolcu Şener Özbayraklı’yla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Son olarak “Anormal” adlı tiyatro oyununda rol alan Şilan Makal, 4 yıldır sakladığı ilişkisi hakkında ilk kez geçtiğimiz aylarda konuşarak “Huzuru Şener’de buldum” ifadelerini kullanmıştı.
“Lütfen çekmeyin, çekmeyin”: Güneş'te yer alan habere göre; önceki gün Mecidiyeköy’de bir AVM’ye tiyatro izlemeye giden Şilan Makal ve Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı fotoğraflandığını fark edince panikledi. Özbayraklı, ellerini kaldırarak “Lütfen çekmeyin, çekmeyin” şeklinde tepki gösterdi.
Evlilik için “inşallah” dedi: Sonrasında hızlı adımlarla AVM’den çıkmaya çalışan çift sorular karşısında daha da panikleyerek “Her şey güzel gidiyor” demekle yetinirken Şener Özbayraklı evlilik için “inşallah” dedi. Genç çift, daha sonra son model araçlarıyla oradan ayrıldı.
Tektaş dikkat çekti: Oyuncu Şilan Makal'ın her ne kadar saklamaya çalışsa da parmağındaki tektaş dikkat çekti. Oyuncunun evlilik teklifi aldığı tahmin edildi.