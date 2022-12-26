Yeni evli kadına kocası kabusu yaşattı! Dövüp vücudunda sigara söndürdü

Kadına şiddetin bu seferki adresi Konya oldu. Konya'da bir fabrikada işçi olarak çalışan G.K. (20), Eylül 20221'de ailesini de karşısına alarak çok sevdiği F.A.K. ile evlendi. Çok mutlu olacağını düşünürken, henüz evliliğin ilk günlerinde şiddetle tanıştı.