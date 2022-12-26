Yeni evli kadına kocası kabusu yaşattı! Dövüp vücudunda sigara söndürdü
KONYA'da genç kadına, severek evlendiği kocası dehşeti yaşattı. F.A.K. ile severek evlenen G.K.'nın 2 aylık evliliği cehennemi döndü. Kocası tarafından darp edilen, vücudunda sigara söndürülen genç kadın kaçarak kurtuldu. Ancak şiddetin tüm izlerini vücudunda taşıyor.
Kadına şiddetin bu seferki adresi Konya oldu. Konya'da bir fabrikada işçi olarak çalışan G.K. (20), Eylül 20221'de ailesini de karşısına alarak çok sevdiği F.A.K. ile evlendi. Çok mutlu olacağını düşünürken, henüz evliliğin ilk günlerinde şiddetle tanıştı.
Sudan sebeplerle dövüp vücuduna sigara bastı
Sudan sebeplerle sürekli eşini darp eden ve kaburgasını çatlatan F.A.K., bu da yetmezmiş gibi vücudunda sigara söndürdü. 2 ay boyunca kabusu yaşayan genç kadın, eşinin 'Seni öldürürüm' demesi üzerine can havliyle kaçıp, ilk otobüse binerek Eskişehir'e gitti.
Bir polis memurunun yardımcı olmasıyla Konya'daki ailesine teslim edilen G.K., darp raporu alıp eşinden şikayetçi olurken, boşanma davası da açtı. Savcılık, F.A.K. hakkında silah kabul edilen sigara ile 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar, 'hakaret' suçundan ise 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
20 yaşındayım ama...
Bir yıl geçmesine rağmen dehşetin izlerini hala vücudunda taşıdığını belirten G.K. ifadesinde şunlar söyledi: "Tek isteğim mutlu bir evlilikti. Severek evlendim ama hayatımı cehenneme çevirdi."