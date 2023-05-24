Yeni evlenen Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı! Eşi Mustafa Aksakallı haberi alır almaz...
|
Ezgi Mola, 4 yıllık sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla evlenmişti. 8 Mayıs'ta Aksakallı ile sade bir düğün yaparak hayatını birleştiren Ezgi Mola, hamile olduğunu açıkladı.
Dört yıldır Mustafa Aksakallı ile birlikte olan Ezgi Mola sessiz sedasız evlilik kararı almıştı. İkili 8 Mayıs'ta sade bir düğün yaparak evlenmişti.
17
Evleneli henüz 16 gün olan Ezgi Mola'nın hamile olduğu konuşuluyordu.
27
Ünlü oyuncu Levent’teki menajerlik ofisine girerken soruları yanıtladı.
37
Mola “Bebek bekliyor musunuz?” sorusuna “Evet, oldu” yanıtını verdi.
47