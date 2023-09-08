Yeni emeklilik sistemi geliyor! Yaş düşecek, 2. emeklilik hakkı geliyor

Emeklilik ile ilgili yeni bir düzenleme geliyor. Emeklilik döneminde kamudan sağlanan gelirin dışında bir maaş daha elde edilecek. İkinci basamak emeklilik olarak yer alan sistem tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanıyor. Burada işvereninde katkısının olduğu bir sistem düşünülüyor.