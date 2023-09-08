Yeni emeklilik sistemi geliyor! Yaş düşecek, 2. emeklilik hakkı geliyor
Türkiye'de bir süredir gündemde olan ikinci emeklilik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) da girdi. Orta Vadeli Program'da yer alan ikinci basamak emeklilik ile çalışanlar çifte maaş alacak. Kıdem tazminatı garanti olacak, ikinci emeklilikte yaş düşecek. Peki bu sistem nasıl uygulanacak ve kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...
Emeklilik ile ilgili yeni bir düzenleme geliyor. Emeklilik döneminde kamudan sağlanan gelirin dışında bir maaş daha elde edilecek. İkinci basamak emeklilik olarak yer alan sistem tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanıyor. Burada işvereninde katkısının olduğu bir sistem düşünülüyor.
Türkiye'de bir süre önce de gündeme gelen ikinci emeklilik dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) da girdi. İkinci basamak emeklilik olarak yer alan sistem tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanıyor.
Türkiye'de bir süredir uygulanan Otomatik Katılımlı BES ile devreye alınan ikinci emeklilik sistemi daha da geliştirilecek.
Bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz
Yeni emeklilik sistemi ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz. Amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak" dedi.