Yeni emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Temmuz'da kim ne alacak?
SSK, Bağ-Kur, memur emekli maaşı ile memur maaşı Temmuz 2024’te yeniden belirlenecek. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası milyonların geliri bir kez daha artacak. Şubat ayı enflasyonu açıklanması ile yüzde 11,53’lük zam kesinleşirken, Temmuz zammı için hesap da ortaya çıktı. Peki en düşük emekli maaşı ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz tek tek açıkladı. İşte hedef enflasyon detayı ile maaş hesaplaması...
Emekli zammı ve memur maaşı zammı için Temmuz ayında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yapılacak artışta 2 aylık tablo ortaya çıktı. Bu yıl SSK’lısından Bağ-Kur’lusuna, memurundan memur emeklisine kadar herkes yüzde 49,25’lik zam almıştı. Hem emekli maaşı hem de memur maaşı için TÜİK kritik veriyi duyurdu, hesaplamalar başladı…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli ve memur maaşı için belirleyici olan enflasyon rakamlarından yılın ikinci verisini açıkladı. Buna göre Şubat ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 4,53 oranında arttı. Yıllık olaraksa yüzde 67,57’ye yükseldi.
Mynet'in haberine göre; Emekliler ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere, 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam alıyor. Bu doğrultuda iki aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2 aylık rakamları da netleşti. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre 2 aylık enflasyon rakamı yüzde 11,53 olarak kayıtlara geçti.
Memur maaşı zammı içinse enflasyon farkı yüzde 6,68 oldu. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak.