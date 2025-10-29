Yeni düzenleme yolda, harekete geçildi! 1 milyondan fazla kişi yararlanacak
Yeni düzenleme yolda! Yurt dışı borçlanma yoluyla emekli olan vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderileceği öğrenildi. Yeni düzenleme ile beraber tam zamanlı çalışma hakkı ile emekli maaşlarında kesintinin önüne geçileceği aktarıldı. Diğer yandan çifte vatandaşlara zorunlu askerlik şartının da kaldırılacağı belirtildi. İşte detaylar...
Gündeme gelen yeni düzenleme ile birlikte, yurt dışı borçlanma ile emekli olan gurbetçi vatandaşların Türkiye'de hem çalışıp hem de emekli aylığını alabileceği kaydedildi. Düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis gündemine getirilmesinin planlandığı aktarıldı. İşte gurbetçileri ilgilendiren düzenleme ile ilgili tüm ayrıntılar...
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; AK Parti'nin seçim vaatleri arasında olan ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.
Aktarılan bilgilere göre; Türkiye'de emekli olan bir vatandaş başka bir işte çalıştığında emekli maaşı kesilmiyor fakat yurt dışından borçlanarak emekli olan bir vatandaşın emekli aylığını tam alabilmesi için herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor. Söz konusu düzenleme ile bu mağduriyetin giderilmesinin öngörüldüğü öğrenildi. Verilecek teklifin yasalaşması halinde bir milyonu aşkın gurbetçi vatandaşın bu kanundan faydalanması beklentiler arasında.
YAŞADIKLARI ÜLKEDE ASKERLİK YAPANLARA MUAFİYET
Ayrıca, AK Parti'nin seçim vaatleri arasında olan yurt dışındaki vatandaşın askerlik konusundaki taleplerinin de masada olduğu öğrenildi.