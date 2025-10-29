Yeni düzenleme yolda, harekete geçildi! 1 milyondan fazla kişi yararlanacak

Aktarılan bilgilere göre; Türkiye'de emekli olan bir vatandaş başka bir işte çalıştığında emekli maaşı kesilmiyor fakat yurt dışından borçlanarak emekli olan bir vatandaşın emekli aylığını tam alabilmesi için herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor. Söz konusu düzenleme ile bu mağduriyetin giderilmesinin öngörüldüğü öğrenildi. Verilecek teklifin yasalaşması halinde bir milyonu aşkın gurbetçi vatandaşın bu kanundan faydalanması beklentiler arasında.